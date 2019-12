Politiche sociali al palo, le associazioni protestano Stamattina confronto in Comune con i componenti della Settima Commissione

Stenta ancora a partire il dibattito in città sulle politiche sociali. Oggi in Comune avrebbe dovuto insediarsi la Settima commissione presieduta da Antonio Cosmo ma l'incontro è saltato perchè non si è presentato il sindaco Festa o una persona da lui delegata. Ma i componenti della commissione hanno avuto modo di confrontarsi con le associazioni e i cittadini della Rete Soma che chiedono con forza la riapertura dei consultori in città e più in generale un welfare coprogettato per sbloccare l'empasse sulle politiche sociali. “Non c’è un tentativo di costruire partecipazione in merito alla progettazione. Vogliamo da subito l’apertura dei consultori perché rappresentano un servizio sociale, essenziale non solo da un punto di vista ospedaliero. Il sopralluogo alla struttura Ex Eca è stato molto deludente, chiediamo un'altra sede più adeguata”. Il Presidente della Commissione Antonio Cosmo, ha fatto sapere che convocherà una Commissione monotematica, dedicata ai consultori e all’ascolto delle istanze che provengono dalla cittadinanza e dalle associazioni a cui sarà invitata anche l'Asl. E intanto il consigliere d'opposizione Francesco Iandolo torna sulla mancata presenza di Festa in Commissione.”La mancata riunione di oggi conferma l’esigenza di avere una persona dedicata al settore delle politiche sociali, non è possibile aspettare ancora per far partire il piano di zona”.