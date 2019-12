Bus, da domani al via la rivoluzione: addio piazza Kennedy Almeno fino al 6 gennaio pullman e mercato coesisteranno nel piazzale del Partenio

Avellino si prepara a una rivoluzione epocale. Il terminal bus lascia il centro città da domani il capolinea dei pullman sarà delocalizzato nel piazzale dello stadio Partenio. L'air ha ufficializzato il trasloco.

Da domani alle 8 e fino alle 24 del prossimo 6 gennaio, il terminal bus di Piazza Macello farà spazio al villaggio di Natale e si sposterà a piazzale degli Irpini. In attesa di capire se ci saranno ripercussioni sulle abitudini dei pendolari e sulla viabilità i cittadini che quotidianamente frequentano piazza Kennedy si dividono su questa scelta dell'amministrazione comunale.

Nelle intenzioni del sindaco Festa c'è l'idea di spostare a gennaio il mercato a campo Genova ma nel frattempo il martedì e il sabato si preannunciano giorni caotici per la coesistenza forzata di bus e stand degli ambulanti Precisamente . Nei giorni di mercato i bus sosterranno su via De Gasperi direzione via Annarumma, nel tratto compreso tra via Amatucci e il Piazzale degli Irpini. Dunque, convivenza forzata fino al 6 gennaio.

Dal 6 in poi, è previsto lo spostamento del mercato a Campo Genova. Ma la sensazione è che i tempi saranno ancora lunghi. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione igienico-sanitaria dell’area.