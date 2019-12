Centro Guido Dorso, Fiorentino riconfermato presidente L'assemblea ha deciso

Venerdì 13 dicembre si è riunita l’Assemblea dei soci del Centro di Ricerca Guido Dorso per procedere al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020/2023.

Sono stati riconfermati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo. Luigi Fiorentino e Nunzio Cignarella sono stati riconfermati nella carica, rispettivamente, di Presidente e di Vice Presidente del Centro Dorso, eletti all’unanimità dal CdA appena rinnovato. Nato a Paternopoli, già vice presidente del Centro Dorso dal 2015 e presidente dal 24 febbraio 2017, Luigi Fiorentino ha alle spalle una lunga carriera ai vertici dell’amministrazione pubblica. È stato vice segretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e dei Ministri dell’istruzione dal 2007 al 2014; dal 2007 al 2011 è stato segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Attualmente è Capo di gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ha scritto in materia di diritto amministrativo, collabora con riviste specializzate, docente in diverse Università, ha curato per il Centro Dorso il volume Idee per lo sviluppo dell’Irpinia. Il Presidente Lugi Fiorentino, ringraziando per il sostegno ricevuto e la fiducia accordatagli, ha illustrato l’intensa e qualificata attività svolta durante il suo mandato, le tante iniziative realizzate e il ruolo sempre più incisivo svolto dal Centro Dorso.