Bus, l'ironia di APP: "Una mappa per cercarli" Un'infografica sarà diffusa sui social per fare chiarezza sul risiko voluto da Festa

Da domani, domenica 15 dicembre, i bus saranno trasferiti dal terminal di Piazza Kennedy in molteplici luoghi. I capolinea, infatti, diventano tre (Piazzale degli Irpini, Via Covelli e Piazza Macello) con distinguo di fermate e di giorni della settimana.

Le comunicazioni istituzionali, tra l’altro, non fanno altro che aumentare la confusione e Avellino Prende Parte ha provato a fare chiarezza con un’infografica che diffonderà sui social network e nei prossimi giorni farà volantinaggio tra gli utenti nelle aree interessate.

“Siamo convinti che rivedere lo stazionamento dei bus sia fondamentale – afferma Francesco Iandolo riferimento di APP in consiglio comunale - Così come immaginare i trasporti urbani necessari a collegarla con tutta la città e un rinnovato impegno sul trasporto su rotaia. Tuttavia facciamo ancora fatica a capire la ragione per cui per 21 giorni si stravolge il servizio di trasporto pubblico locale. Una rivoluzione a tempo e improvvisata che non si fa carico di una visione strategica complessiva che trasformi in meglio un sistema di trasporto pubblico disastrato.”