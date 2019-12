Dà alla luce 2 gemelli dopo 4 aborti. Miracolo alla Malzoni La gravidanza, il ringraziamento al dottore Petta e agli altri medici e sanitari dei genitori

Una bella storia di buona sanità che, nella sua gioia, racconta la straordinaria ordinarietà di una famiglia che cresce e al contempo l'alta specialità di medici e sanitari di una clinica. Una 45enne salernitana è riuscita a dare alla luce due gemellini dopo 9 anni di attesa e 4 aborti alla Clinica Malzoni di Avellino.

La donna e suo marito attendevano questo momento da 9 lunghi anni. Dopo il fallimento di 4 gravidanze, è arrivata la svolta, che si è conclusa con la gioia grande del parto gemellare nel giorno dell'Immacolata. E così quello che sta per arrivare sarà il più bel Natale di sempre per la famiglia. Una gravidanza portata avanti con grande apprensione dai due genitori, reduci da lunghi anni di attese e sofferenze, trascorsi nel vedere nascere e svanire il sogno più grande della nascita di un figlio per quattro volte. La gravidanza anche stavolta era ad alto rischio per l’età materna avanzata, per la gemellarità, per l’ipertensione severa, per l’ipotiroidismo e per la pregressa poliabortività.

Anche se seguita accuratamente con controlli ravvicinati ecografici, flussimetrici, profili biofisici, alla 32° settimana la gravidanza presentò un nuovo ostacolo.

E' stato necessario eseguire in urgenza un taglio cesareo effettuato dal Dott. Raffaele Petta, dal Dott. Leonardo Nargi con l’ostetrica Leonida Melillo assistiti dal sig. Marco Pirone. Il giorno dell’Immacolata nella Clinica Malzoni di Avellino alle ore 13,04 è nato il primo gemello, con un peso di kg 1,670. Lo ha seguito dopo un minuto suo fratello, nato con un peso di kg 1,490, entrambi assistiti dal dott. Giuseppe Vassallo e dal dott. Angelo Izzo, Primario della Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Malzoni di Avellino. I piccoli sono stati seguiti attentamente nella loro degenza e con tanto amore anche da tutto il personale. Ora stanno bene e stanno per tornare a casa.