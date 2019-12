Tu sì que vales.L'irpina Enrica in finale canta e strega tutti La bellissima cantante di Montemiletto in finale. Ovazione del pubblico

L'Irpinia tifa per Enrica Musto, talento irpino che, alle 22 e 45 minuti di questa sera, si è esibita sulle note di Ennio Morricone, con la sua voce unica, nella finale del talent "Tu sì que vales".

Con il brano "C'era una volta il west" Enrica ha incantato il pubblico di Canale 5, superando la prima sfida delle quattro previste, in cui sono stati schierati i 16 finalisti. La bellissima 21enne di Montemiletto ha superato i suoi diretti competitor, assicurandosi un posto per la sfida finale. Ora è attesa per il verdetto finale che decreterà il vincitore di questa edizione 2019, che la pagina social del programma segue in diretta costante.

Enrica Musto si è commossa, non riuscendo a trattenere l'emozione visibile nei suoi occhi. Terminata la nuova esibizione in finale e con tanto di pubblico in piedi per lei, la giovane cantante, con la voce da soprano e la passione per la lirica, è scoppiata in lacrime travolta dall'emozione del momento. In puntata Enrica ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta.

Il canto lirico di Enrica Musto ha scatenato applausi a scroscio nella finale del fortunato format, con Maria De Filippi in giuria con Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, con Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il pubblico oltre ad applaudire si è alzato per omaggiare la giovanissima artista irpina. "Voglio sempre trasmettere la mia emozione al pubblico" ha detto emozionata alla fine della sua esibizione Enrica, trasmettendo ancora una volta la sua radiosa semplicità.Cresce l'attesa, intanto, in tutta la provincia per l'esito finale della competizione, che vede in lista molti concorrenti. Ben sedici sono arrivati alla puntata decisiva di questa sera. Sono 100mila euro messi in palio dal programma.

Enrica ha 21 anni e viene da Montemiletto e studia canto lirico da quando aveva 12 anni. Ha partecipato a diversi concorsi canori, classificandosi terza nel Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, grazie al quale è stata notata da Katia Ricciarelli, con la quale ha partecipato dunque poi al Tour “Viaggio nell’Operetta”. Enrica è soprano e a Tu sì que vales ha colpito per aver portato il canto lirico con semplicità. Il suo primo fan, svela Enrica, è il suo adorato nonno, che la sostiene in ogni prova.