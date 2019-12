Avellino. "Poliziotti torturati" in carcere, l'ira di Salvini L'ex ministro commenta il ferimento brutale degli agenti a Bellizzi Irpino

Violenza tra le sbarre, l'ira di Salvini. L'ennesima aggressione subita dagli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Avellino, a Bellizzi Irpino, ha richiamato l’attenzione dell’ex Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sempre molto attivo sui social. Salvini proprio due giorni fa era stato in visita nel Carcere di Poggioreale, rilasciando più commenti sulle condizioni di lavoro degli agenti e criteri di carcerazione. Troppi detenuti, il sovraffollamento e la carenza cronica di personale rendono sempre più rischiose e difficili le condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari. Le aggressioni si sprecano, come i ferimenti tra gli stessi detenuti.

Il leader della Lega ha postato una foto che ritrae uno degli agenti feriti giovedì (4 in tutto), sottoposto alle cure di un medico del Moscati.

Visibile, in testa, una grossa ferita provocata da uno dei tre detenuti protagonisti della rissa, con una macchinetta per fare il caffè e ricucita con nove punti di sutura.

“Assistente capo della Polizia Penitenziaria colpito nel Carcere di Avellino con una macchinetta del caffè – si legge nel post di Salvini su Facebook -. Gli unici a essere “torturati” in carcere sono i poliziotti, non i delinquenti. Basta!”.