Festa e la magia del Natale: "Nel 2020 apre il tunnel" Intanto a piazza Kennedy inaugurato il Villaggio per bambini

E' iniziata la rivoluzione del trasporto in città. Da stamattina alle 8 i bus hanno traslocato da piazza Kennedy al piazzale dello stadio.

Avvio soft, senza le corse scolastiche. Il vero banco di prova sarà martedi quando dovranno coesistere pullman e stand degli ambulanti del mercato bisettimanale con i primi che si accomoderanno lungo via De Gasperi.

Festa però non si fa spaventare. “Indietro non si torna. Tutti dicono che sono d'accordo poi però ci sono stati 40 anni di immobilismo, noi lo abbiamo fatto in quattro mesi. Una svolta simile, oggettivamente, può creare qualche iniziale disagio ma siamo certi che questa scelta migliorerà la mobilità in città e l’organizzazione dei servizi che eroghiamo ai cittadini. Oggi è un giorno di festa, che non fa testo. Da domani andremo a regime sapendo che la vera prova del nove sarà a gennaio”

Festa ha parlato a margine dell'inaugurazione del villaggio di Natale nel Parco di Piazza Kennedy. Di fronte, all'ingresso del tunnel, campeggia un enorme Babbo Natale che – scherza Festa – sta portando regali e sorprese . “Non solo bus allo stadio e mercato a Campo Genova. Il prossimo anno il tunnel aprirà”.

Infine un passaggio sulla volontà delle opposizioni di presentare un ricorso per la nomina di Paolo Spagnuolo a reggente dell'Acs. "Siamo in democrazia, se le opposizioni ritengono che non sia stata rispettata qualche procedura hanno tutto il diritto di fare ricorso. Noi, nel frattempo, governiamo ed andiamo avanti. Stiamo cambiando la città ed il popolo è con noi”.