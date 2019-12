Terremoto.La terra torna a tremare: scuole evacuate in Irpinia Tra Irpinia e Sannio lo sciame sismico con scosse fino ad una magnitudo 3.8

Un'altra scossa di terremoto scatena la paura nel capoluogo irpino e nella provincia. Pochi minuti fa la terra è tornata e tremare e gli esperti dell'Ingv stanno individuando l'epicentro del sisma. Dalle nove di questa mattina i primi eventi tellurici a San Leucio del Sannio. Scosse a catena che sono state distintamente avvertite anche ad Avellino e provincia, tanto da imporre la chiusura delle scuole ad Altavilla Irpina oggi e domani, come in altri comuni del Baianese e Valle Caudina e del montorese. Scuole evacuate e ragazzi smistati nelle aree previste dal piano emergenza anche nel capoluogo irpino. I giovani studenti di Imbriani, Convitto Colletta e altri istituti sono attualmente radunati nei punti di raccolta, come da procedura.

Intanto, in Prefettura riunione operativa per valutare il da farsi. Lo sciame sismico sta attraversando il Sannio, con scosse di magnitudo fino a 3,4. I vari eventi tellurici si sono svolti tra le nove e sei minuti e pochi minuti fa.

Alle 11:36 si è registrata la scossa più forte di magnitudo 3.8 sempre a San Leucio del Sannio con profondità di 10 km.

10:30:06 ML 2.3 1 km W San Leucio del Sannio (BN) 11 41.07 14.75

09:53:59 ML 3.4 3 km SW San Leucio del Sannio (BN) 9 41.06 14.73

09:52:59 ML 3.0 3 km W San Leucio del Sannio (BN) 11 41.08 14.73

09:52:48 ML 2.4 1 km W San Leucio del Sannio (BN) 13 41.08 14.75

09:15:50 ML 1.7 2 km W Ceppaloni (BN) 8 41.05 14.74

09:10:53 ML 1.8 2 km NW Roccabascerana (AV) 7 41.03 14.71

09:08:13 ML 3.2 2 km W San Leucio del Sannio (BN) 10 41.07 14.74

09:06:33 ML 3.4 3 km W San Leucio del Sannio (BN)