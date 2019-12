Negozio in fiamme, "tutelate i commercianti di Atripalda" La solidarietà del gruppo consiliare "Noi Atripalda" al titolare della formaggeria di Via Fiume

Il gruppo consiliare “Noi Atripalda” esprime vicinanza e convinta solidarietà all’amico Luca Nappa, persona seria e ben voluta da tutti, vittima di un vile ed increscioso attentato incendiario che ha distrutto l’accorsato punto vendita Fior di bontà sito in via Fiume. Ogni parola potrebbe risultare superflua o di circostanza, ma nella certezza che in breve tempo l’attività riprenderà più forte di prima, grazie alla tenacia e alla caparbietà di Luca e della sua famiglia, il gruppo consiliare unitamente ai cittadini atripaldesi, nel ribadire la ferma condanna per quanto accaduto, chiede alle Forze dell’Ordine di fare luce sulla vicenda e di garantire un’attenzione costante affinchè sia tutelata l’incolumità degli abitanti e dei negozianti di Atripalda.