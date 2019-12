Viadotto Parolise, oggi prove di carico. Si riapre a gennaio L'Anas comunica che la riapertura al transito è prevista per l'ultima decade del mese di gennaio

Proseguono i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas sul viadotto “Parolise II e III”, ubicato lungo la strada statale 7 “Via Appia”, nel territorio comunale di Parolise, in provincia di Avellino.

Nella giornata di oggi, 17 dicembre, sarà eseguita la prova di carico sull’impalcato e, successivamente, si procederà al completamento della parte infrastrutturale dei lavori, che riguarda l’idraulica, i giunti, le barriere e la pavimentazione.

Tenendo conto dei tempi relativi all’iter burocratico per il collaudo statico dell’opera, nonché delle specifiche autorizzazioni da parte del Genio Civile di Avellino, la riapertura al transito del viadotto è prevista nell’ultima decade del mese di gennaio 2020.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.