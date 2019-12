Niente case per Natale, "Il Sindaco ci ha illusi" In Consiglio comunale la protesta degli inquilini di Via Tedesco

di Rossella Strianese

Doveva essere il regalo di Natale a chi da anni attende di entrare in una casa degna di questo nome. Ma slitta ancora la data. L'assessore Mazza assicura: il 26 saranno consegnate le chiavi