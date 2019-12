Natale.Cuccioli in dono, poi l'abbandono."Non sono giocattoli" Troppo spesso vengono abbandonati in seguito. Acquisti di impulso, serve senso di responsabilità

La Gadit Avellino promuove una Campagna contro l'abbandono di animali.

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie inizia la corsa ai regali e anche quest’anno la GADIT (Guardie Ambientali D’Italia) sez. Avellino promuove la campagna contro l’abbandono di cani e gatti “Non usateci come giocattoli. Non regalarci a Natale” contro gli acquisti natalizi di animali che, finita la novità, rischiano l’abbandono.

L’associazione promuove una campagna di sensibilizzazione che parte più “a monte”, cioè dal momento della decisione di acquistare o adottare un cane o un gatto. A Natale si registra un picco negli acquisti o nelle adozioni di cuccioli, spesso per accontentare i bambini, senza che ci sia la consapevolezza dell’impegno che un cucciolo richiede e che un cane o un gatto sono esseri viventi e non giocattoli da buttare quando ci si stufa. Purtroppo sono proprio le adozioni natalizie, frutto di un “atto d’impulso”, sottolinea il Presidente della Gadit Avellino Antonio Pepe , a trasformarsi in abbandoni estivi di cuccioli diventati troppo ingombranti e impegnativi. Altro errore da evitare è lasciarsi affascinare da una razza per motivi estetici o di moda, o perché vista in tv, ma senza saperne niente. Non tutte le razze sono adatte ai bambini: o per la taglia, che richiede spazio e movimento, o per il carattere.

Da qui l’appello dell’associazione: è fondamentale informarsi, documentarsi, mai regalare un cucciolo come se fosse un giocattolo o una scarpa, che quando è vecchia si butta via.

Ribadendo che i cuccioli non sono giocattoli, la stessa associazione è attiva sul territorio Irpino da diversi anni e varie attività operative della stessa associazione vanno proprio all’ abbandono di animali che il territorio Irpino non è indenne da tale fenomeno negativo Il Presidente Gadit Avellino sottolinea Che l'abbandono è un reato perseguibile per legge, se non siete più in grado di accudire un animale non lo abbandonate rivolgetevi ad un associazione di animalisti che con i proprio contatti riusciranno a trovare una nuova casa al vostro amico a 4 zampe .