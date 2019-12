Avellino Christmas City, concerto della Fanfara della Polizia Appuntamento domenica 22 alle 18 in Piazza Libertà

Nell’ambito delle molteplici iniziative in atto nel capoluogo irpino, anche la Polizia di Stato, nell’ormai consolidato slogan “Esserci Sempre”, sarà protagonista del Christamas City avellinese, con un evento particolare che avrà luogo domenica 22 dicembre nella rinnovata Piazza Libertà, alle ore 18,00. La storica piazza avellinese, costituirà lo scenario naturale per ospitare, per la prima volta, la Fanfara della Polizia di Stato. La Fanfara della Polizia di Stato, nata alla fine degli anni 80, inizialmente fu creata come formazione da parata sul modello di analoghi organismi di tradizione tardo-Risorgimentale, esibendosi prevalentemente a cavallo. Successivamente, a seguito del riordino delle Direzioni Centrali, la Fanfara è stata istituita come complesso musicale appiedato, ridisegnandone l'inserimento di strumenti ad ancia ed ampliandone la sezione ritmica. Composta da 50 elementi, tutti esclusivamente appartenenti alla Polizia di Stato, vanta un repertorio musicale che spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta i diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz. La Fanfara ha sede a Roma e partecipa alle numerose manifestazioni di rilievo nazionale, alle cerimonie di giuramento degli Allievi Agenti presso le Scuole di Polizia, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi e in iniziative benefiche; il tutto a testimonianza dell’elevato grado di professionalità raggiunto nel corso degli anni. Un appuntamento musicale natalizio imperdibile, quello di domenica 22 dicembre, nel corso del

quale la comunità irpina potrà