Furto a Montevergine, l'Abate: "Il diadema è al sicuro" Brindisi di Natale della comunità monastica al Loreto

Sarà un Natale senz'altro più triste nella comunità di Montevergine dopo il furto degli ex voto ma non poteva mancare la benedizione di mamma Schiavona. Brindisi di natale all'abbazia del Loreto alla presenza delle massime autorità con l'abate Riccardo Luca Guariglia che ha rivolto un nuovo appello ai ladri. “Non ci interessa chi è stato, anzi, se si tratta di persone indigenti siamo disposti anche ad andargli incontro, se vivono delle necessità”.

Tantissima la solidarietà ricevuta per il furto sacrilego anche d'Oltreoceano. "Ci hanno telefonato dall'Argentina, dall'Australia, dall'America. I nostri emigrati sono in apprensione e sono disponibili anche a gesti concreti per riparare a questo episodio increscioso”.

E Guariglia ci tiene a tranquillizzare la comunità il diadema della Madonna è al sicuro. “Nessuna fiction né tantomento nessun giallo. Il diadema non è a Montevergine, è in un luogo sicuro ma non è possibile esporlo. Questo può avvenire solo il primo settembre, anche perchè, nel periodo invernale, non abbiamo la pattuglia ventiquattro ore su ventiquattro all'Abbazia”.