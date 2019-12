Striscia la Notizia, auguri e abbracci da Avellino L'inviato della tg satirico Luca Abete in un video augura buone feste e invita agli abbracci

Un augurio di Buon Natale in una clip. Dalla sua città di origine, Luca Abete inviato del tg satirico di canale 5 Striscia La Notizia, ha deciso di formulare il suo augurio di buon Natale in un video rilanciato dalla sua pagina ufficiale sociale. La clip in poche ore ha ottenuto una pioggia di like e condivisioni.

"Ho scritto un testo - racconta Luca Abete -, Francesco Altobelli mi ha regalato una magnifica musica inedita e con la mia fantastica squadra ci siamo divertiti a realizzare questa clip per voi! Spero vi piaccia!!!! Auguri a tutti e… un abbraccio!". Luca Abete frame dopo frame passeggia tra le luminarie della città, sostando tra giochi colorati e a due passi dall'albero musicale in piazza Libertà invitando tutti ai migliori sentimenti, e a gli abbracci più sentiti.