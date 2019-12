Festa serve ai poveri."Grazie ai volontari,donano ogni giorno" Oggi alla mensa Festa cameriere per un giorno per promuovere la cultura dell'assistenza

Ha voluto servire ai tavoli e non essere servito. Ha smesso i panni di sindaco di Avellino, per sentirsi vicino ai meno fortunati, partecipe dell'incredibile scelta di assistenza dei volontari che, ogni giorno, donano tempo e cura agli ultimi. Gianluca Festa arrivato al pranzo alla Mensa dei Poveri, si è tolto la giacca ed è andato direttamente dalle cuoche per chiedere di poter aiutare a servire alle tavole, imbandite a festa per il tradizionale pranzo di Natale. Momenti di vicinanza condivisi con la struttura di via Morelli e Silvati. In sala i volontari che, in silenzio e ogni giorno, donano tempo, cura e amore a chi è meno fortunato.

"Oggi alla mensa dei poveri per portare il mio piccolo contributo. Un grazie sentito ai volontari che donano il loro tempo per il bene della comunità", annota in un post pubblicato sulla sua pagina e condiviso con gioia da molti concittadini, felici di vedere il sindaco pronto a contribuire alla nobile iniziativa.

Anche il vescovo riflette sul senso del Natale, rivolgendo la sua attenzione proprio ai poveri, augurandosi più assistenza corale per chi vive quotidiane sofferenze dovute al disagio sociale.