Avellino. Crolla albero, tragedia sfiorata a Rione Parco Il grosso albero e' stato sradicato dalle raffiche di vento

Maltempo battente in Irpinia. Crolli e paura anche nel capoluogo. A Rione Parco un grosso albero e' caduto nelle scorse ore. Solo per un caso l'albero, sradicato dal suolo dalle forti raffiche dI vento, e' venuto giù in un terreno a ridosso e non sulla carreggiata. In piazza Castello parte delle transenne del cantiere sono state spazzate via. Crolli e disagi anche nelle contrade. Rami caduti al suolo e detriti hanno invaso le stradine di molte zone da contrada Archi a contrada Cesine. Tante le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco.