Strade chiuse, traffico e parcometri rotti: Vigilia nel caos Avellino in tilt per le ore di Vigilia.Natale col blocco traffico. "Lasciate l'auto a casa"

Due giorni di congestione completa. Traffico, code e lunghe attese. Avellino nel caos per gli acquisti dell'ultima ora dopo giorni di maltempo battente in città e provincia. Complice la corsa ai regali dell'ultima ora da ieri la circolazione a bordo di auto e mezzi è impossibile. SI possono impiegare anche 40 minuti per arrivare da un lato all'altro della città. Oggi, giorno della Vigilia, le cose vanno anche peggio. Code e caos nel capoluogo e im molte strade i parcometri risultano rotti in alcune arterie, che sono state letteralmente prese d'assalto. Ed è grande attesa per i lunghi aperitivi dell'ora di pranzo. Previsti notevoli disagi per il traffico. Lo scorso anno ci furono seri disagi per la circolazione, risultata completamente paralizzata in molti punti del capoluogo.

E' in corso un comitato per l'ordine pubblico per valutare la chiusura dell'area di via Tuoro Cappuccini, presa d'assalto ogni anno da migliaia di persone per gli aperitivi della Vigilia di Natale. Sarà valutata l'eventuale chiusura della zona al traffico, con percorsi alternativi da affrontare in caso di necessità. Lo scorso anno nella zona ci fu una completa paralisi del traffico.