Traffico e movida, la Vigilia è aperitivo ai Cappuccini/VIDEO Polemiche sulla viabilità ma anche quest'anno via Scandone invasa da un "mare" di persone

Una tradizione consolidata, più che ventennale. Un “must” per tutti gli avellinesi, giovani e meno giovani. Il 24 dicembre ad Avellino è l'aperitivo ai Cappuccini. Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con il brunch natalizio. Un "fiume" di gente in strada con tanto di flash mob e, come al solito, non sono mancate le polemiche per la viabilità. All'ultimo momento sono state giudicate eccessive dai commercianti della zona le richieste della Commissione Pubblico spettacolo per arrivare alla chiusura della strada ed è stata anche revocata l'ordinanza che vietava, tranne ai residenti, di parcheggiare lungo via Scandone. Risultato: La strada si è chiusa “naturalmente” con buona pace degli automobilisti imbottigliati nel traffico. Ma nessuno voleva mancare a questo happening cittadino, lo “struscio” tra un bar e l'altro è proseguito fino a tardo pomeriggio, poi tutti al cenone, rigorosamente in famiglia, per poi ritrovarsi stasera sotto i platani e al corso per continuare nei bagordi natalizi.