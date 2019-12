La rivoluzione cilena negli scatti di Loris Perillo A Santo Stefano inaugurazione dello spazio desicato al lavoro dell'artista irpino

"Lo scorso 18 ottobre 2019 alcuni studenti cileni hanno iniziato a manifestare contro l'innalzamento dei prezzi del biglietto della metropolitana. In pochi giorni agli studenti si sono uniti tutti i cittadini della città e poi del paese sudamericano.

Alle proteste contro l'aumento del biglietto si sono aggiunte manifestzioni contro l'innalzamento del costo della vita media, dell'istruzione e della sanità e di tutte le politiche neoliberiste che lo stato cileno ha perpetrato e reiterato negli ultimi 30 anni.

Le reazioni della politica e del governo alle manifestazioni sono state durissime: proclamazione di stato di emergenza, invasione militare delle strade delle città (si stima la presenza di 60.000 militari nella sola capitale) coprifuoco e chiusura di commerci basilari come farmacie e supermercati.

La repressione e la violenza tuttavia non è bastata a far cessare le manifestazioni e adesso il popolo cileno lotta per il conseguimento di una nuova Costituzione - che includa valori sociali e umanitari diversi dalla costituzione vigente figlia della dittatura pinochettista- e la riforma del sistema pubblico e del welfare cittadino.

La mostra con foto, video, audio e altri materiali audiovisivi si propone di raccontare una parte delle proteste che ancora continuano in Cile.