"Un Natale da 7". Turisti e avellinesi promuovono gli eventi E in primavera Avellino diventa capitale del vino

Un Natale ricchissimo di attrazioni quello avellinese promosso a pieni voti da cittadini e turisti. In piazza libertà e al corso vittorio Emanuele un “fiume di persone”, cellulari alla mano, per riprendere il video-mapping sul palazzo della Provincia dove un lupo racconta le origini e la storia di Avellino. E ancora ci sono Smarty, l'albero musicale con canzoni a richiesta, il castello magico che si infiamma, le teche che riproducono frammenti di storia e monumenti d'Irpinia. Spostandosi di qualche centinaia di metri in piazza Macello niente più pullman per far spazio ai gonfiabili, ai miniquad e alle casette. Bisogna ancora attendere forse domani per la pista di pattinaggio ma Avellino intanto ha ritrovato l'entusiasmo perso negli ultimi anni. “E’ un offerta che soddisfa giovani e meno giovani – ci raccontano – chi arriva ad Avellino per la prima volta rimane piacevolmente inpressionato chi ci torna a distanza di anni trova una cittadina che sta riacquistando la dignità di capoluogo. E per Capodanno potrebbero esserci altre sorprese. E intanto l'Amministrazione ha chiuso un importante protocollo dintesa con Merano Wine fest e Vinitaly di verona per portare ad avellino un grande evento sul vino la prossima primavera.