Poesie per combattere la depressione, il Natale di Brunella Una pensionata atripaldese attraverso la scrittura ha ritrovato la gioia di vivere

Poesie religiose per combattere la depressione e avvicinarsi alla fede cattolica. E' la storia di Brunella De Natale pensionata atripaldese che regala i suoi pensieri sulla fede. "Scrivendo ho combattuto la depressione e solo la fede in Dio mi ha aiutato a sconfiggere questo terribile male. Poi, da un giorno all'altro, ho deciso di scrivere un libro per avvicinarmi alla religione cattolica in pochi anni ne sono diventati 17". Scrivere è stato l'antidoto per Brunella per riaffacciarsi sulla vita. Brunella sostiene da sola le spese legate alla stampa dei suoi volumi ma ha deciso comunque di donarle agli altri "Chiunque voglia può mettersi in contatto con me per prendere in omaggio un mio libro e magari scambiarci qualche pensiero sulla fede. Il suo ultimo lavoro s'intitola "l'Oasi, la luce di casa mia. E la luce fu E venne il nostro Gesù" testo più adatto per celebrare il Natale non poteva esserci. "Ho raccolto qui tutte le mie poesie inclusianche disegni che ho realizzato, è un volume ispirato alla positività e spero che possa aiutare anche le persone in difficoltà. L'ho donato anche al vescovo Aiello che ha molto apprezzato il testo e il mio gesto".