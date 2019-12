Pista su ghiaccio e quod: un successo l'Asi Winter Village A Piazza Macello prima folla di turisti per l'evento dell'inverno in città

"ASI Winter Village", torna lo sport che diverte ad Avellino dopo il successo estivo al Corso per la versione invernale si punta su piazza Kennedy. Al posto dei pullman pista da ghiaccio, miniquod, eventi, gusto e gonfiabili. Così rinasce l’area dell’ex macello con l’atteso villaggio che propone anche musica dal vivo, stand gastronomici e attrattive di vario tipo come anche i superbiliardini.

Pace e convince l’evento, che oltre ogni cliché punta a far divertire con lo sport. ”Come Presidente del Comitato - spiega Ettore De Conciliis - insieme ai dirigenti Lucio Cecere e Paolo Ferraro, voglio esprimere un sincero ringraziamento a questi nostri ragazzi ed anche ad ASI Nazionale: la esperienza comunitaria che stiamo vivendo dentro Associazioni Sportive e Sociali Italiane è per tutti noi una incredibile occasione di crescita e un formidabile vissuto di esperienza. Lo sport di base vive anche di queste cose. Senza il sostegno e il lavoro degli EPS, le piccole Associazioni Sportive Dilettantistiche, ad esempio, non avrebbero modo di mostrarsi, di fare rete, di uscire dalla logica periferica. E noi la promozione sportiva la vogliamo fare, e la facciamo, veramente. Anche con il nostro sudore".