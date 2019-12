Comune, in Consiglio arrivano le grandi incompiute Tunnel, piazza Castello, metro leggera: si preannuncia una seduta infuocata

Messi da parte i brindisi e le "abbuffate" di Natale, oggi pomeriggio torna a riunirsi il consiglio comunale ad avellino. All'ordine del giorno oltre alla relazione dell'assessore Cuzzola sulle partecipate c'è la proposta del consigliere 5 Stelle Luigi urciuoli di istituire una commissione speciale sulle opere pubbliche mai terminate in città. Una proposta che ha lo scopo di individuare precise responsabilità sul perchè queste opere si siano più volte arenate nel corso di anni cogliendo precise responsabilità politiche degli amministratori locali. Dal Tunnel alla Metro leggera fino al cantiere infinito di Piazza Castello. Non è scontato però, al di là della posizione politicamente poco chiara del proponente, che la proposta di Urciuoli passerà facilmente in aula. Le opposizioni al momento non hanno espresso grande convergenza. Si preannuncia comunque bagarre in aula. L'aperttura del tunnel, inizialmente prevista per fine anno, è slittata in primavera, per Piazza Castello sono stati affidati i lavori per la realizzazione della Bretella tra Via Circumvallazione e Corso Umberto ma resta un'incognita la riconsegna completa dell'agorà chiusa dal 2012,