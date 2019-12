Perdita Alto Calore, dopo otto giorni "habemus operai" Il tombino da cui è fuoriuscita acqua per più di una settimana finalmente riparato

Stamattina finalmente era al lavoro una squadra di operai di una ditta esterna sotto la supervisione di Alto Calore per riparare la perdita che oramai da otto giorni inondava d'acqua un'intera strada, via Salvatore Pescatori, una traversa di via Morelli e Silvati. Quel tombino ha perso acqua per giorni e giorni. Per più di una settimana nessuno ha visto. Ci è voluto troppo tempo per un intervento che invece dovrebbe essere di ordinaria amministrazione. Un esempio di sciatteria e mala gestione da parte dell'ente idrico di Corso Europa nell'indifferenza generale. Evidentemente però, seppur in colpevole ritardo, sono servite le sollecitazioni partite da Ottopagine.it nei giorni scorsi e da molti utenti sui social, indignati, per dare una svegliata all'Alto Calore.