Nuove assunzioni al Moscati: "Ma servono guardie mediche" Il presidente Sellitto: La pianta organica della continuità assistenziale va rivista"

Natale porta in dono il piano assunzioni per il Moscati di Avellino, approvato il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021. Saranno 141 i nuovi innesti tra i quali 28 medici e 35 infermieri con la stabilizzazione di 50 precari.

“L’effetto è notevole, dichiara il presidente dell'Ordine dei Medici Francesco Sellitto – abbiamo sempre detto che l’ospedale è bloccato perché il pronto soccorso funziona male perchè va avanti con pochi medici, con le assunzioni migliorerà il passaggio verso i reparti, non si avrà quella carenza di posti letto determinata proprio dalla carenza di personale e migliorerà anche la rete sul territorio".

Intanto è imminente l'arrivo del picco influenzale, con conseguente aumento degli accessi. Una situazione che però secondo Sellitto con un po' di organizzazione può essere tranquillamente fronteggiata. “Non abbiamo grandi problematiche dal punto di vista influenzale al pronto soccorso si aggiunge quel poco che potrebbe essere tranquillamente trattato a casa dai medici di famiglia".

Infine l'appello per potenziare la pianta organica delle guardie mediche: “Noi abbiamo una pianta organica di 164 colleghi se ci mettiamo al tavolo e stabiliamo le zone disagiate della vecchia Av2 possiamo arrivare anche oltre 200 in questo modo in molti presidi anche più disagiati si riuscirà a coprire i turni a due”.