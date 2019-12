Irpinia in lutto. Addio a Minicuccio de La Taverna Svizzera Aveva 76 anni

Se ne è andato nei giorni di festa, salutando per sempre la sua terra, i suoi cari. Ristorazione irpina in lutto: è morto Domenico Landi, chef storico de La Taverna Svizzera. 50 anni fa, Domenico, per tutti Minicuccio, aprì il noto ristorante che, negli anni successivi, diventò un punto di riferimento della ristorazione per questo territorio. Puntò sui prodotti tipici, avviando con altri celebri ristoratori del tempo la promozione di un territorio ancora poco noto, nel turismo enogastronomico regionale.

Minicuccio, rimasto vedovo questa estate, se ne è andato all’età di 76 anni nel giorno di Santo Stefano, lasciando tre figli. Nella giornata di ieri hanno avuto luogo i funerali. Tante le manifestazioni di cordoglio per l'uomo e lo chef di uno dei presidi che hanno reso grande l'Irpinia in Campania.