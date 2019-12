Piazza della Dogana, si farà il Concerto di Capodanno L'annuncio dell'Associazione Resta in Centro. Ad esibirsi gli Spaghetti Style

L’Associazione Resta in Centro comunica che il concerto di fine anno in piazza Amendola del gruppo irpino “Spaghetti Style” si terrà regolarmente nella serata di San Silvestro. In una nota "l'Associazione ringrazia l’Amministrazione, in particolar modo il Sindaco, Gianluca Festa, l’assessore agli eventi, Stefano Luongo, e l’assessore al Commercio, Laura Nargi, che dopo un positivo confronto si sono mostrati disponibili a dedicare al centro storico l’attenzione meritata, ricordando che è loro vivo interesse e volere rivalutare questa zona con idee e progetti concreti. All’interessante e piacevole spettacolo di luci del castello illuminato e dell’albero smarty si aggiungerà una piacevole serata di fine anno accompagnata da piacevolissima musica".