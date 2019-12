San Martino: uomini nel fiume sotterraneo per le verifiche Soccorso Alpino al lavoro per ispezionare il torrente tombato

Caschi verdi del Soccorso Alpino al lavoro a San Martino per ispezionare la parte sotterranea del Torrente Caudino. Una squadra del Soccorso Alpino si è calata nella parte tombata del torrente per verificare la situazione all'indomani del disastro che quel torrente ha provocato nel centro della cittadina caudina.

Come si ricorderà, nella scorsa settimana una frana che si è staccata dai monti che sovrastano San Martino ha portato diversi grossi tronchi d'albero nel letto del torrente, che scorre "libero" fino alle porte di San Martino e poi diventa "sotterraneo", tombato anni fa.

Un tappo creato dai grossi tronchi d'albero ha fatto in modo che il torrente, gonfio per le abbondantissime precipitazioni, sollevasse letteralmente la piazza centrale, invadendo il centro, le botteghe e le case presenti e portando via le auto, come visto anche nelle immagini paurose ripresee dalle telecamere di sorveglianza della Polizia Municipale (guarda qui ).

Nei giorni scorsi è stato individuato un tappo fatto da grossi alberi proprio al di sotto del centro storico, ora gli uomini del soccorso alpino sono al lavoro per verificare altre eventuali criticità