Il rombo dal cuore buono. Babbo Natale in moto: doni ai bimbi L'evento a piazza Kennedy nel villaggio Asi, prima la lunga sfilata in città

Ad Avellino Babbo Natale arriva in moto. Anzi i Babbo Natale arrivano in moto per la dodicesima edizione di un appuntamento che parla di amore, solidarietà e impegno. Hanno sfidato temperature polari, qualche fiocco di neve ma gli speciali Santa Claus hanno raccolto doni in più tappe del capoluogo per approdare tutti insieme e con ben due furgoni carichi di doni nell’Asi Winter Village di Piazza Kennedy. Un pomeriggio speciale e divertente, che ha visto riuniti ad Avellino centauri arrivati anche dalla provincia e Benevento per l’evento benefico. Tutti i regali raccolti sono stati consegnati ai bambini ospitati in tre case famiglia. Dodicesima edizione per la manifestazione degli Indians Bikers Mc South Italy di Avellino, che ogni hanno vuole portare un momento di dolcezza, allegria e spensieratezza ai bambini e ragazzi. Partenza dalla Doublebro di Via Pianodardine dove sono stati caricati i primi regali, poi la prima parte di una lunga e divertente sfilata che ha visto i babbo Natale centauri fermarsi in più tappe di un divertente percorso.

“Ogni anno è un piacere realizzare questa iniziativa - spiega Gaetano Vigorito -. Siamo sempre più motivati nel voler rendere queste feste, o almeno ci proviamo, speciali per i più piccoli. Un momento per riflettere sul senso autentico che proprio questi momenti dell'anno rappresentano. Paura del freddo? Pur di portare i doni avremmo anche montato le catene”.

Il rombo delle moto ha divertito e catturato l’attenzione dei più. Barbe bianche, cappellini e vestito rosso, i centauri dal cuore buono si sono concessi in molti selfie con i piccoli protagonisti di questa straordinaria iniziativa, che parla di solidarietà, impegno e valori oltre ogni facile retorica. Seconda tappa del percorso, in cui sono stati raccolti atri pacchi, il Country Sport di Picarielli. Sotto l’albero del Villaggio dello Sport un nuovo brindisi e una nuova raccolta regali, speciale e divertente. “Siamo sempre contenti di partecipare a questa iniziativa, e ringraziamo i nostri clienti per aver voluto contribuire alla nobile causa - spiega Marzia ”.

I biker dal cuore buono hanno raccolto anche altri doni al Corso Vittorio Emanuele, in piazzetta Verdi, dove il panificio Savelli come tanti altri partner dell’evento come Sgrosso Buffetti hanno portato tanti regali. Poi il gran finale, all’Asi Winter Village di Piazza Kennedy per consegnare tutti i regali raccolti. Un momento speciale a cui ha preso parte anche il sindaco, Gianluca Festa: “Siamo innanzitutto grati all’Asi per aver creato, nonostante il freddo e i disagi, questo villaggio invernale che diverte tante persone. Ha offerto alla città uno straordinario villaggio e stasera c’è questa splendida iniziativa dei motociclisti Santa Claus per i bambini che davvero scalda il cuore. Noi, come amministrazione siamo sempre al fianco di chi si impegna per la solidarietà. I biker hanno sfidato il freddo per donare ai bambini, una iniziativa che merita grande attenzione . Un vero plauso da parte mia e di tutta la comunità a tutte le persone che hanno preso parte a questo splendido evento”.

Soddisfatto Ettore De Conciliis che commenta: oggi è un pomeriggio particolare. Oltre allo sport promosso tra pista di ghiaccio, miniquod e superbiliardini abbiamo accolto Babbo Natale in moto. Un momento speicale e benefico, che riempie di altri contenuti la nostra iniziativa, dedicata alla città.