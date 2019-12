Strade, verde e un nuovo tribunale, 20 opere per il 2020 La conferenza di fine anno del sindaco Festa

20 20 20 sono numeri che il sindaco Gianluca Festa ha dato durante la conferenza stampa di fine anno. Quei tre numeri rappresentano per lui l’anno che verrà e i venti progetti da realizzare. Tra questi ci sarà il completamento del tunnel, piazza Castello e il nuovo tribunale. In cantiere per il 2020 anche la consegna di 100 alloggi popolari e una città davvero green.

Le opere pubbliche Vorremmo evitare il contenzioso con la ditta ed evitare il blocco dei lavori anche della restante parte di Piazza Castello. E finalmente intervenire anche sul castello stesso. L'obiettivo è consegnare i lavori della bretella al più presto. Abbiamo avuto nelle scorse settimane anche l'incontro con le fiamme oro che gestiranno la struttura Flipper, oltre che dal punto di vista sportivo dal punto di vista sociale rappresenta una importante conquista. Negli scorsi anni sono state costruite tante strutture, ma non si è pensato a costruire luoghi che facessero comunità all'interno di queste aree, penso a Rione Parco, andando verso Borgo Ferrovia, penso a Quattrograna Ovest. Spesso non si è pensato a far sì che all'interno di quelle aree si potesse ricreare un senso di comunità.

La viabilità Appena avremo l'approvazione del piano di riequilibrio attiveremo un mutuo per le strade, sento spesso dire: “pensate alle feste ma non pensate alle strade”, vorrei rispondere: noi non trascuriamo la questione strade. Ci sono buche in via Carducci, via Tagliamento, via Basile e potrei fare un elenco dove ci sono queste esigenze è evidente però che rispetto al problema, c’è bisogno di una soluzione definitiva e non tappa buchi, quindi aspettiamo l'approvazione per poter avere un contributo e mettere mano a un intervento importante.

Bonifica Isochimica Un altro impegno tra i venti progetti è l’appalto del secondo lotto per la bonifica dell’Isochimica. Quest'anno abbiamo completato il primo Lotto che era atteso da anni. Abbiamo approvato prima l'analisi di rischio per il secondo Lotto e quindi consegneremo i lavori, ma credo che cominceremo a ragionare, non solo sul terzo ma su interventi che faranno ripartire Borgo ferrovia. Ad alcune aree della città sono state sottratte le prospettive per gli impianti, come Borgo ferrovia, Picarelli, anche Contrada Bagnoli.

Fondazione di partecipazione Abbiamo voluto lanciare una sfida ancora più ambiziosa e quindi all'interno della fondazione inserire non solo ma anche la ventola è carina perché l'offerta strutturale deve essere quanto più ampia possibile ed abbiamo che ci consenta di Programma che si riesca anche ad auto Jeep questo credo che sia rappresenti una svolta per la città. Finalmente un soggetto di Repubblica che abbia chiaramente La provetta pubblica che si occupi per noi sotto vostra indicazione di iniziative importanti e

Area ex Moscati e nuovo tribunale Nel 2020 cercheremo di acquisire l'area dell'ex ospedale civile. Abbiamo avviato interlocuzioni con il manager Pizzuti. Eì evidente che ci vorrà un po' di tempo ma noi ce la faremo. E’ un’operazione di cui si è parlato per decenni ma nessuno è mai riuscito a venirne a capo. Noi acquisiremo quell'aria per realizzare in project il nuovo tribunale, quindi obiettivo: acquisizione area, altro obiettivo che si aggiunge: finalmente realizzare un tribunale nuovo e abbattere quello che c'è. In quell’area io immagino un parcheggio multipiano interrato, una grande area verde attrezzata, bella, che possa far respirare la città. Vedete il concetto di Enjoy City che fa parlare i rosiconi, è un concetto che tiene dentro una città davvero green con attrattive per le imprese, per le attività commerciali, per le famiglie. Nel momento in cui trasferiamo questi principi per garantire un livello di vivibilità alto, abbiamo fatto crescere la nostra Avellino.

L’agenzia per il turismo Nascerà presto l’agenzia per il turismo, perché bisogna crederci. Nella vita le sfide si devono lanciare e poi vincerle. Nessuno ha mai pensato di poter programmare attività turistiche nella nostra città, lo faremo noi

Le porte della città Non posso più immaginare di vedere via Francesco Tedesco in quelle condizioni. Rappresenta l’ingresso della città e chi viene da fuori non può trovare Avellino in quello stato. E’ chiaro che ci sono dei problemi con dei privati ma diciamo che stiamo studiando un po' di strategie per superare anche questo problema. Stesso discorso per viale Italia. Metteremo mano alle fioriere, abbiamo piantato alberi e ne pianteremo altri, ma soprattutto sosterremo il commercio di quella zona.