E' irpina la prima Miss Over dell'anno Pina Lambiase è stata incoronata a Lecce

Ha festeggiato il nuovo anno da Miss Over Campania. Pina Lambiase, irpina di Mirabella Eclano, è stata eletta, allo scoccare della mezzanotte, regina di bellezza a Lecce in occasione di un rinomato concorso nazionale dedicato al fascino mediterraneo che non ha età.

E' ancora frastornata quando riceve l'ambita fascia e il titolo che la consacra, ancora una volta in pochi mesi, over più bella d'Italia in rappresentanza della Campania. Capelli biondo platino, sguardo ammaliante e un sorriso che abbaglia Pina non si è data per vinta e alla vigilia di capodanno ha convinto il marito ad accompagnarla in Salento per tentare la sorte.

E alla fine l'ha spuntata su tante altre agguerrite concorrenti che ambivano a indossare la fascia e a tagliare il traguardo del 2020 con un titolo che è un tagliando di garanzia e successo.

Pina con la sua semplicità disarmante ha invece sbaragliato tutte conquistando il parere favorevole e unanime della giuria di qualità che l'ha preferita e quindi fasciata con il titolo di Miss Over Campania. L'anno è iniziato nel segno della bellezza e dell'eleganza per la raffinata signora eclanese che fa incetta di consensi e fasce da nord a sud.

Alla dinamica e bella Pina Lambiase, neo Miss Over Campania, gli auguri di un anno meraviglioso e di ulteriori affermazioni umane dalla nostra redazione e dalla carissima amica Barbara.