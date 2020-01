Progetto "la sicurezza dentro": c'è un importante accordo Sinergia tra Inail e carcere di Sant'Angelo dei Lombardi

Sottoscritto un accordo di collaborazione per il progetto “la sicurezza dentro” tra Luca Ponticello, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, Marianna Adanti, direttrice della casa di reclusione “Bartolo, Famiglietti e Forgetta” di Sant’Angelo dei Lombardi, Grazia Memmolo, direttrice della direzione territoriale Inail di Avellino e Carmine Piccolo, direttore della Uot di certificazione verifica e ricerca di Avellino.

Il progetto, giunto alla seconda edizione, prevede una serie di incontri informativi/formativi rivolti ai detenuti “lavoratori” della casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, finalizzati a promuovere e rafforzare la cultura della prevenzione degli infortuni e la tutela della persona negli ambienti di vita e di lavoro.

La casa di reclusione di Sant’Angelo di Lombardi è da anni un esempio di casa di reclusione completamente autosufficiente. I detenuti sono tutti assunti dall’amministrazione penitenziaria che, oltre a valorizzare le competenze dei singoli porta avanti un progetto di rieducazione e reinserimento lavorativo globale.

In tale contesto si inserisce l’Inail che, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, coinvolgerà circa 200 detenuti e 10 agenti di Polizia Penitenziaria in un percorso didattico che prevede moduli formativi che vanno dalla classificazione di rischi negli ambienti di lavoro, al primo soccorso, alla sicurezza antincendio per affiancare la casa circondariale in questo percorso globale di acquisizione di competenze professionali di alta specializzazione spendibili sia all’interno della struttura che alla fine del periodo di detenzione.