Avellino in lutto. E' morto il professore Goffredo Napoletano Aveva 81 anni

Addio al professore Goffredo Napoletano, anima autentica di Avellino, docente e cultore della storia cittadina. Aveva 81 anni.

Docente, fine intellettuale, scrittore, critico di storia nel senso piu' autentico del termine ha formato intere generazioni di studenti con quel modo semplice, autorevole e vero di formare. Il poeta scalzo. Così amavano chiamarlo, per quel suo modo elegante e mai scortese di narrare la sua Avellino, il suo centro storico. La Torre dell' Orologio, le piazze, il maniero non sono mai scomparse grazie ai suoi raccconti, a quel suo spirito mordace di voler sempre raccontare per non dimenticare.