Donna da Ariano al Moscati, dimessa Non presentava sintomi da Covid-19. Attesa per il tampone su un'altra paziente

Mentre in Campania il Covid-19 fa la prima vittima, la situazione all'ospedale Moscati di Avellino resta complicata per via della mancanza di mascherine chirurgiche, circostanza che ha comportato la sopensione degli interventi in elezione. Intanto la donna arrivata stamattina da Ariano Irpino è stata dimessa. Non presentava sintomi riconducibili al Covid-19 e non ha praticato il tampone. La paziente arrivata ieri sera invece è ancora in isolamento e si è in attesa di conoscere l’esito del tampone. Un altro paziente è stato trasferito questo pomeriggio dall’ospedale Frangipane di Ariano e al momento è in isolamento nel Reparto di Malattie Infettive.