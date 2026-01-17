23 anni di Zia Lidia Social Club: "Cinema condiviso, legato alla scrittura" Presentazione dell'edizione 2026 al Circolo della Stampa di Avellino

È stata presentata la stagione 2026 di Zia Lidia Social Club al Circolo della Stampa di Avellino. "23 anni di cinema condiviso": il claim per la nuova annata ricca di sorprese. "Ci aspetta un anno di cinema, lo Zia Lidia Social Club non si ferma al cartellone. - ha spiegato la presidente dello Zia Lidia Social Club, Michela Mancusi - Ha nel suo cuore 23 film, proprio come i suoi anni, ma continua con l'estate e l'autunno. Anche quest'anno parleremo e penseremo di cinema prendendoci cura degli spettatori, degli sguardi e di chi il cinema lo abita con il pensiero e con le visioni. Il filo conduttore? È il non separare il dialogo tra lo spettatore e chi il cinema lo produce, lo critica... Legare il cinema a un pensiero. Quest'anno lo Zia Lidia Social Club è accompagnato anche alla scrittura, a "CineMoi". Ci sarà sempre un approfondimento critico, non solo del team dello Zia Lidia, ma con esperti cinematografici e accademici. L'omaggio a Claudia Cardinale? Sì, diva e antidiva con il suo spirito libero. Ha fatto grande il cinema italiano. Ricorderemo anche Brigitte Bardot. Ci saranno Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania, Valerio Caprara, critico che non ha bisogno di presentazioni, e molto probabilmente anche Gigi Marzullo e ancora Flavio Natalia, direttore di Ciak".