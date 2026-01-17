L'Irpinia ricorda Ettore Scola, Speranza: "Memoria e sguardo rivolto al futuro" "L'Irpinia delle associazioni non dimentica, speriamo anche quella delle istituzioni"

A dieci anni dalla sua scomparsa, l'Irpinia, la sua Trevico e Avellino ricorderanno Ettore Scola. "Lunedì sarà il decennale dalla scomparsa del regista e ci sarà un tributo a Mirabella Eclano grazie alla disponibilità di Giuseppe Assanti della Multisala Carmen e con la partecipazione di tutte le associazioni di cinema e delle riviste di cinema della provincia di Avellino. - ha sottolineato Paolo Speranza, direttore di CinemaSud - Martedì Rai 3 manderà in onda il documentario 'Il Giovane Scola'. A maggio, con l'associazione IrpiniaMia, e ad agosto, sempre con IrpiniaMia, ma anche con la direzione artistica di Silvia Scola e dei suoi collaboratori del comitato scientifico, ci saranno due iniziative a Trevico. L'Irpinia partecipa in modo importante sempre su impulso delle associazioni e degli appassionati di cinema. Sono eventi legati però a un'idea progettuale rivolto al futuro. L'Irpinia delle associazioni non dimentica Scola, speriamo che anche quella delle istituzioni sia all'altezza di questa memoria importante. Scola ha donato anche la casa di famiglia al Comune di Trevico per organizzare iniziative, mostre e incontri. Nel 2025 c'è stata la rassegna 'ScolaPrima', andata molto bene con grande impegno e pochi mezzi. Speriamo di continuare".