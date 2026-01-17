LIVE | Avellino-Carrarese: le formazioni ufficiali

La sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B

live avellino carrarese le formazioni ufficiali
Avellino.  

Il match Avellino-Carrarese

0' - Conferma dell'undici iniziale proposto da Biancolino nella gara vinta dai lupi sulla Samp. Minuto di silenzio in ricordo del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni.

Il tabellino

Serie B
Ventesima Giornata
Avellino-Carrarese
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Tutino. A disp. A disp. Iannarilli, Reale, Enrici, Milani, D'Andrea, Armellino, Sounas, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Favilli
Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Illanes, Oliana, Calabrese; Bouah, Hasa, Rubino, Schiavi, Belloni; Zuelli; Abiuso. All. Calabro. A disp. Bleve, Mazzini, Melegoni, Cicconi, Troise, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Zanon, Parlanti, Torregrossa
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Emmanuele e Laghezza
Quarto ufficiale: Tropiano
VAR e AVAR: Volpi e Giua

Ultime Notizie