LIVE | Avellino-Carrarese: le formazioni ufficiali La sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B

Il match Avellino-Carrarese

0' - Conferma dell'undici iniziale proposto da Biancolino nella gara vinta dai lupi sulla Samp. Minuto di silenzio in ricordo del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni.

Il tabellino

Serie B

Ventesima Giornata

Avellino-Carrarese

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Tutino. A disp. A disp. Iannarilli, Reale, Enrici, Milani, D'Andrea, Armellino, Sounas, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Favilli

Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Illanes, Oliana, Calabrese; Bouah, Hasa, Rubino, Schiavi, Belloni; Zuelli; Abiuso. All. Calabro. A disp. Bleve, Mazzini, Melegoni, Cicconi, Troise, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Zanon, Parlanti, Torregrossa

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Emmanuele e Laghezza

Quarto ufficiale: Tropiano

VAR e AVAR: Volpi e Giua