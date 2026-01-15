Tragedia a Monteforte Irpino, muore a 36 anni: addio Carmen Domani i funerali

Monteforte Irpino piange la scomparsa di Carmen Carullo, venuta a mancare dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un male incurabile a soli 36 anni.

Professionista appassionata e talentuosa Carmen era una event planner conosciuta e apprezzata, capace di trasformare ogni progetto in un’esperienza curata nei dettagli. Creatività e gentilezza erano le sue grandi doti.

Ed ancora chi la conosce dice che, nonostante la malattia, Carmen ha affrontato il percorso con dignità e forza, fianco a fianco con il marito Paolo Iannaccone, il papà Michele e il nonno Vincenzo. Mesi fa la famiglia è stata scossa da un altro lutto, la perdita dell’amata mamma di Carmen, un destino altrettanto crudele. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Nicola di Bari. Il feretro partirà dalla casa funeraria di Torrette di Mercogliano.

Ad esprimere vivo cordoglio l’amministrazione comunale, guidata da Fabio Siricio “Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa della nostra cara Carmen Carullo, che ci ha lasciati dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia.

Carmen è sempre stata una donna forte, radiosa, instancabile, un’amica capace di trasmettere dolcezza e determinazione anche nei momenti più difficili.

Alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutti coloro che ne piangono l’assenza, va oggi l’abbraccio più sincero della nostra comunità, con la certezza che chi l’ha conosciuta ed amata continuerà a custodire nel proprio cuore il suo sorriso e il suo esempio di amore per la vita e che il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti, nelle parole e nell’amore che ha saputo donare”.

Tanti gli amici che le hanno voluto rendere omaggio con messaggi sui social, sottolineandone la generosità e la passione per il lavoro, capace di trasformare ogni cerimonia in un’esperienza indimenticabile. “Non dimenticherò mai la forza che avevi – scrive un’amica – una forza che hai trasmesso con i tuoi sorrisi.. la tua voglia di vivere! Non ti sei mai fermata neanche per un istante.. ti ho sempre detto che per me eri un’esplosione ed esempio di vita per tutti!! Mancherai su questa terra! Ma resterai nel cuore di tantissime persone”