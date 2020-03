Taurasi, il sindaco consegna gel e mascherine porta a porta La distribuzione avverrà nella giornata di domenica 22 marzo

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Taurasi, tramite personale della Croce Rossa, procederà dalla giornata di domani 22 marzo alla distribuzione porta a porta di un kit contenente 2 mascherine certificate e 1 flaconcino di gel igienizzante certificato. Si comunica, infatti, che quest’Amministrazione ha stipulato un contratto per l’approvvigionamento di 1.300 flaconcini di gel igienizzante e 3.000 mascherine certificate, che verranno distribuiti a tutta la popolazione.

Si ricorda che, per ogni nucleo familiare, un solo componente avrà la possibilità di uscire unicamente in caso di necessità (es. spesa per generi alimentari o farmaci), raccomandando di indossare sempre la mascherina e di mantenersi a distanza di sicurezza (non meno di un metro) da un'altra persona.