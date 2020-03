Coscioni al Moscati. Pizzuti: "Arrivate 13mila mascherine" Il manager fa il punto dopo la visita dell'Unità di Crisi regionale in ospedale

L'Unità di Crisi Regionale ha fatto tappa all'ospedale San Giuseppe Moscati stamane.

Con Enrico Coscioni una delegazione di vari referenti, per fare il punto sull'emergenza Covid nel nosocomio irpino. Poi la tappa al Frangipane di Ariano.

"Oggi è un giorno importante per tutti noi - spiega Pizzuti -. Il Governatore è attento all'Irpinia. Il Consigliere Coscioni si è complimentato per il senso di responsabilità e collaborazione del personale del Moscati tutto, in prima linea in questa fase di emergenza". Dopo la lettera del Governatore De Luca, spiega Pizzuti, sono arrivati i primi risultati riservati alla sanità irpina.

"Dopo la missiva di De Luca, molto dura, inviata al Governo Nazionale, siamo riusciti ad ottenere importanti risultati - spiega Pizzuti -. Ieri abbiamo ricevuto una scorta di dispositivi di protezione individuale. Sono arrivate 10mila mascherine chirurgiche e altre 3mila di tipologia FFp2. Ci auguriamo che si tratti di forniture costanti. Il Consigliere Coscioni ha annunciato che dalla prossima settimana arriveranno anche test rapidi per le aziende campane. Questi test rapidi verranno utilizzati clinicamente e parallelamente ai tamponi riservati al personale". Il consigliere e delegati hanno ispezionato la palazzina Alpi, destinato ad accogliere i malati Covid. "Oggi sono anche arrivati altri tre ventilatori - spiega il manager -. Presto avvieremo il primo nucleo di rianimazione nella palazzina dedicata alla cura dei pazienti Covid-19".