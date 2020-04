La grande distribuzione al fianco di Ariano "Solo restando uniti, ce la possiamo fare" La soddisfazione di Tonino Della Croce

Erogazione diretta della gift card, buoni spesa del valore di 20-50-50 all'Md. E' quanto ha comunicato il presidente e fondatore della grande catena commerciale ai sindaci del territorio, presidente regione e protezione civile. La card verrà ceduta con uno sconto speciale del 10% quale contributo a favore della comunità di Ariano. "Siamo certi di poter collaborare insieme, per individuare le migliori soluzioni possibili.

"E' una lodevole iniziativa quella dell'Md spa in questo momento di grande difficoltà in cui versano tante famiglie a causa dell'emergenza Covid-19 - afferma l'ex presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino Antonio Della Croce - questo è l'esempio che solo restando uniti ce la possiamo fare. Auspichiamo che a questa scia di solidarietà si uniscano altri esercizi commerciali. L'appello a questa forma di solidarietà è rivolto in primis al commissario prefettizio di Ariano Irpino Silvana D'Agostino, alla protezione civile e a quanti operano, a qualsiasi titolo, nel volontariato.