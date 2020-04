Spesa solidale, ecco i primi 15 negozi che hanno aderito Intanto a Campo Genova si aspettano le tende della Protezione Civile

Erogati i primi i 500 voucher ci sono anche i primi 15 esercizi accreditati per la distribuzione dei generi alimentari. L'elenco è stato pubblicato sul sito del Comune. http://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/comunicati/cs_2176_20200405.pdf Intanto proseguono i lavori a Campo Genova per allestire il centro coordinamento operativo in cui si somministreranno pasti, distribuiti gel igienizzanti e verranno effettuati test rapidi che però al momento sono partiti in un laboratorio privato, il Centro Sata alle spalle della Curva Sud dello Stadio partenio. A Campo Genova si aspettano le tende della Protezione civile e nel frattempo l’amministrazione ha provveduto a sistemare le aree parcheggio. Priorità agli screening sugli operatori sanitari e i medici poi i test verranno estesi anche agli asintomatici entrati in contatto con persone affette da Covid-19.