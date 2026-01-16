Avellino: l'idea per la mediana riaccende l'asse con il Como

L'ulteriore segnale di crescita passa per il secondo match casalingo consecutivo dopo il primo test superato a pieni voti: l'Avellino ospiterà la Carrarese al "Partenio-Lombardi" e per alcune ore metterà da parte il mercato. Lavoro sottotraccia che prosegue per il direttore sportivo Mario Aiello e spunta il profilo di Andréa Le Borgne per la mediana. Il transalpino classe 2006, 189 centimetri, di proprietà del Como, è protagonista con l'under lariana, ha debuttato in A per pochi secondi nel match di Lecce al posto di Nico Paz e ha disputato da protagonista il Mondiale Under 20 con la Francia. Con il Como l'Avellino ha già definito l'operazione Marco Sala, presentato ieri dal club irpino e da ottimo debutto nella gara vinta con la Sampdoria.
Brescia su Lescano, anche su Crespi
Il restyling toccherà anche l'attacco, ma occorrono prima le uscite. L'Union Brescia è in pressing da giorni per Facundo Lescano e valuta Valerio Crespi: a un'operazione a titolo definitivo si può aggiungere un prestito con diritto di riscatto. Sfida contro la Carrarese con punti pesanti in palio con l'obiettivo di allungare ulteriormente sulla zona rossa.