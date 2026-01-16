Avellino: l'idea per la mediana riaccende l'asse con il Como Il restyling per l'attacco passa, invece, prima per le uscite

L'ulteriore segnale di crescita passa per il secondo match casalingo consecutivo dopo il primo test superato a pieni voti: l'Avellino ospiterà la Carrarese al "Partenio-Lombardi" e per alcune ore metterà da parte il mercato. Lavoro sottotraccia che prosegue per il direttore sportivo Mario Aiello e spunta il profilo di Andréa Le Borgne per la mediana. Il transalpino classe 2006, 189 centimetri, di proprietà del Como, è protagonista con l'under lariana, ha debuttato in A per pochi secondi nel match di Lecce al posto di Nico Paz e ha disputato da protagonista il Mondiale Under 20 con la Francia. Con il Como l'Avellino ha già definito l'operazione Marco Sala, presentato ieri dal club irpino e da ottimo debutto nella gara vinta con la Sampdoria.

Brescia su Lescano, anche su Crespi

Il restyling toccherà anche l'attacco, ma occorrono prima le uscite. L'Union Brescia è in pressing da giorni per Facundo Lescano e valuta Valerio Crespi: a un'operazione a titolo definitivo si può aggiungere un prestito con diritto di riscatto. Sfida contro la Carrarese con punti pesanti in palio con l'obiettivo di allungare ulteriormente sulla zona rossa.