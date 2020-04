"Nessun criterio per i buoni spesa: serve trasparenza" Iandolo: "Festa chiarisca sulle assegnazioni dei voucher"

Il dialogo tra sindaco e opposizione è a un punto morto tanto che i consiglieri di minoranza hanno scritto al Prefetto per ripristinare un confronto democratico. Quello che, almeno all’apparenza, c’è nella commissione politiche sociali che oggi si è riunita via skype.

A chiedere il confronto erano stati, nei giorni scorsi, i consiglieri Francesco Iandolo ed Ettore Iacovacci che avevano sollevato perplessità sui criteri di assegnazione dei buoni spesa. “Serve trasparenza – dichiara Iandolo – ancora una volta ci siamo trovati davanti al fatto compiuto, ad atti già incardinati da Festa. Non c’è un criterio per l’analisi delle richieste, non sappiamo come il sindaco abbia deciso di erogare i primi 500 voucher da 100 euro. Il sindaco chiarisca subito".

Dal canto suo il presidente della Commissione Antonio Cosmo, esponente della maggioranza, ha sottolineato come questo non sia il momento di fare polemiche. "L’Amministrazione si sta impegnando a fondo per dare risposte urgenti in un periodo di grande difficoltà come questo, lasciamo da parte i pregiudizi”.