Gestione rifiuti, ecco le scuole premiate dall'ORGR Riconoscimenti per la De Amicis di Atripalda e Liceo Imbriani di Avellino

L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR), presieduto dal sen. Enzo De Luca,

ha assegnato le borse di studio riservate agli istituti di ogni ordine e grado della Campania,

che hanno risposto al concorso bandito per l’anno scolastico 2019/20.

In ottemperanza alle norme nazionali e regionali per il contenimento dell’epidemia da

coronavirus, la cerimonia di premiazione prevista per il mese di aprile è stata rinviata a data

da destinarsi e, comunque, non prima della ripresa delle attività scolastiche.

Nel frattempo, l’ORGR annuncia i vincitori, ricordando che come nella passata edizione

saranno consegnati attestati di partecipazione a tutti gli istituti che hanno aderito al bando.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del “Progetto di sensibilizzazione nelle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado della Campania per una corretta gestione del riciclo e del

riuso dei rifiuti”, sottoscritto dall’ORGR e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in

accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione.

La prova consisteva nell’approfondire liberamente il seguente tema: «Il riciclo e il riuso dei

rifiuti per rigenerare il nostro ecosistema e creare lavoro». La commissione ha valutato gli

elaborati pervenuti sotto forma di scritti o video, scegliendo tra le proposte giunte dalle

scuole, che riceveranno tutte l’attestato di partecipazione.

Di seguito l’elenco per provincia degli istituti vincitori della borsa di studio per l’anno

scolastico 2019-20:

Scuola Primaria: ICS Giancarlo Siani – plesso Ianassi di Benevento; Direzione Didattica

Statale Orta di Atella (Ce); ICS 76° F. Mastriani di Napoli; Dir. Didattica 6° Circolo didattico

Medaglie d’Oro (Salerno); ICS Antonio Genovesi di San Cipriano Picentino (Sa).

Secondaria di I grado: ICS De Amicis-Masi di Atripalda (Av); ISIS G.B. Novelli di Marcianise

(Ce); IC De Filippo – DD2 di San Nicola La Strada (Ce); ICS Bozzaotra di Massa Lubrense (Na);

IC 6° Quasimodo-Dierchia di Pozzuoli (Na).

Secondaria di II grado: Liceo Statale P.E. Imbriani di Avellino; ISIS Galileo Ferraris di

Caserta; IPS Carmine Russo di Cicciano (Na); ISIS Don Geremia Piscopo di Arzano (Na); Liceo

Artistico Sabatino Menna di Salerno.

«Le norme stabilite per il distanziamento sociale, la necessità nell’interesse di noi stessi e

degli altri di limitare gli spostamenti e restare a casa, oggi sono un imperativo per ciascuno di

noi, di fronte ad una emergenza sanitaria che non ha precedenti nel nostro Paese e nel mondo

dal Dopoguerra ad oggi», ha dichiarato il Presidente dell’Osservatorio, sen. Enzo De Luca.

«La causa di forza maggiore non toglie il rammarico per la decisione obbligata di rinviare

l’appuntamento con la cerimonia di premiazione degli studenti e delle scuole, che anche in

questa edizione hanno dimostrato con la partecipazione e la notevole qualità degli elaborati

l’interesse per il tema dell’ambiente», ha proseguito De Luca. «Rispettando con scrupolo e

attenzione le poche regole che ci aiutano ogni giorno ad evitare il diffondersi del contagio,

possiamo contribuire nel nostro piccolo anche noi a salvare vite. Restando a casa possiamo

aiutare chi con esemplare sacrificio e straordinaria responsabilità oggi si batte contro

l’epidemia, rischiando di persona in prima linea tutti i giorni».

Formulando l’auspicio di un prossimo ritorno alla normalità, il Presidente dell’ORGR ha colto

l’occasione per rivolgere un appello al corpo insegnante, ai dirigenti scolastici e agli studenti.

«Grazie soprattutto al personale ospedaliero e sanitario, ai medici e ai volontari, alle forze

dell’ordine, ai tanti funzionari della Pubblica Amministrazione impegnati nel garantire servizi

essenziali e preziosi durante l’emergenza - ma anche grazie a noi se sapremo restare a casa

studiando, leggendo, lavorando tra le sicure mura domestiche - potremo celebrare presto i

vincitori e i partecipanti». Nel frattempo, ha concluso, «ringrazio i riferimenti istituzionali che

hanno consentito a questo concorso scolastico di affermarsi come una realtà: il Vicepresidente

della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola; l’Assessore all’Istruzione Lucia Fortini; il

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese. A loro e all’Ufficio, ai tanti

funzionari impegnati, va il plauso per il senso del dovere e l’abnegazione dimostrati in questo

grave momento della nostra storia».