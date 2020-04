Riaprono gli uffici postali in Irpinia: ecco dove Da martedì saranno operativi altri 22 uffici sul territorio irpino

A partire dal 14 tornano pienamente operativi altri 22 Uffici Postali della provincia di Avellino, indicati nell’elenco allegato, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Avellino è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass a tutela del pubblico e dei lavoratori e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi.

Poste Italiane invita i cittadini a recarsi negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e, ove possibile, dotati di dispositivi di protezione personale come guanti e mascherina, mantenendo in ogni caso obbligatoriamente le distanze di sicurezza sia all’esterno che all’interno dei locali.

Ecco l'elenco degli uffici che riapriranno:

ARCELLA

ATRIPALDA 1

BANZANO DI MONTORO SUPERIORE

BORGO DI MONTORO INFERIORE

CALORE

FERRARI DI CERVINARA

FERRARI STAZIONE SERINO

MONTAPERTO

MONTORO SUPERIORE

PAGLIARA

PASSO DI MIRABELLA

PIAZZA DI PANDOLA

PICARELLI

PIETRADEFUSI

PILA AI PIANI

PONTEROMITO

QUAGLIETTA

SAN MICHELE DI PRATOLA SERRA

SAN PIETRO DI MONTORO SUPERIOR

SAN SOSSIO SERINO

SANT'AGATA IRPINA

SERRA DI PRATOLA SERRA