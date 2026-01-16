Pd Avellino, verso il congresso: Alaia presenta "Tempi Nuovi"

Verso il Congresso Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, Marco Alaia, candidato alla segreteria provinciale, presenta la mozione congressuale “Tempi Nuovi”.
L’appuntamento è in programma per domani, sabato 17 gennaio, alle ore 12.00, presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, in via Tagliamento ad Avellino.
All’incontro prenderanno parte dirigenti e segretari di circolo che sostengono la candidatura di Alaia. L’appuntamento si svolge alla vigilia delle prime assemblee di circolo previste già per i prossimi giorni e che di fatto danno il via al percorso congressuale provinciale.