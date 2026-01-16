Pd Avellino, verso il congresso: Alaia presenta "Tempi Nuovi"

All’incontro prenderanno parte dirigenti e segretari che sostengono la candidatura di Alaia

L’appuntamento è in programma per domani, sabato 17 gennaio, alle ore 12.00, presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, in via Tagliamento ad Avellino.

Avellino.  

 Verso il Congresso Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, Marco Alaia, candidato alla segreteria provinciale, presenta la mozione congressuale “Tempi Nuovi”.

All’incontro prenderanno parte dirigenti e segretari di circolo che sostengono la candidatura di Alaia. L’appuntamento si svolge alla vigilia delle prime assemblee di circolo previste già per i prossimi giorni e che di fatto danno il via al percorso congressuale provinciale.

