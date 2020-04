Pasqua 2020, donazioni tra emergenza e solidarietà L'avvocato Biancamaria D'Agostino al fianco della Caritas

Un pensiero per le fasce deboli, per chi vive ai margini della società: anche così si combatte il covid -19. L'avvocato Biancamaria D’Agostino, consigliere Fec , già candidata sindaco al Comune di Avellino per la Lega, ed il dirigente provinciale Dr. Sergio Davidde coordinatore provinciale della Lega hanno consegnato al direttore della Caritas, Don Vitaliano Della Sala dolci doni pasquali . Un modo per sentirsi più vicini,in questo momento di smarrimento. Tappa di solidarietà anche presso il centro anti violenza di Avellino. L‘avvocato Biancamaria D’ Agostino, mai indifferente ad iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Una Pasqua 2020 diversa ma ricca di umanità e valori puri.